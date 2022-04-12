صورة للملكة إليزابيث عمرها أكثر من 50 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفالاً باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، بدأ الحساب الرسمي للعائلة الملكية، بنشر صور قديمة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي، بمعدل صورة يومياً عن كل عام.

وفي هذا السياق نشر حساب العائلة الملكية على إنستغرام صورة نادرة للملكة إليزابيث، تعود لأكثر من 50 عاماً.

وتظهر الصورة التي التقطت عام 1969 الملكة أثناء تواجدها فى كابينة السائق، فى أحد قطارات مترو الأنفاق، خلال افتتاح قسم جديد من خط فيكتوريا.

وأرفقت الصورة بتعليق كُتب فيه : “1969، تم تصوير الملكة في كابينة السائق في قطار تحت الأرض، وهي تفتتح قسماً جديداً من خط فيكتوريا، في عام 2016، تم الكشف عن أن خط التقاطع الجديد سيتم تسميته بخط إليزابيث، تكريماً لصاحبة الجلالة”.

يشار إلى أن الملكة “إليزابيث” ملكة بريطانيا، التي كانت تعاني من بعض المشاكل في حركتها مؤخراً، لن تحضر خدمة خميس العهد السنوية (Maundy Service) يوم الخميس المقبل 14 إبريل، حيث توزع الملكة عادة، العملات على المتقاعدين، في تقليد قديم قبل يوم الفصح.

سيمثل الملكة” إليزابيث”، التي ستبلغ من العمر 96 عاماً في وقت لاحق هذا الشهر، ابنها وولي عهدها الأمير “تشارلز” وزوجته “كاميلا” في قداس يوم الخميس في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور.

بعد الخدمة، سيتوجه الأمير والدوقة إلى West Steps لالتقاط صورة رسمية لهما ولحزب Royal Maundy.

وقال مصدر بالقصر: إن الملكة لم تستطع الالتزام بالحضور ولا تريد أن يلقي غيابها بظلالها على المناسبة، وأن يكون الحاضرون على علم مسبق. لذلك، يتم تدوين ملاحظة عدم حضورها مقدماً.