أحمد صلاح حسني: فقدان الأم وجع مابيروحش وأمير كرارة لم يساعدني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه الفنان أحمد صلاح حسني، رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة، مؤكدا أن وجع فقدان الأم لا ينسى.

ووصف أحمد صلاح حسني الراحلة بالسيدة التي لن تتكرر، مشيرا إلى أن كل الخير الذي ينعم فيه الآن بسببها، وتحدث لأول مرة عن تأثير أمير كرارة في مسيرته الفنية مؤكدا أن الأخير لم يساعده بسبب علاقة المصاهرة كما يروج البعض.

وأضاف أحمد صلاح حسني خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري، الذي يعرض على شاشة قناة القاهرة والناس: علاقتي بأمي قوية جدًا، ومازالت مستمرة وقوية وبفتكرها كل يوم، وكل الخير اللي أنا فيه بسببها، وهي كانت بتحب شهر رمضان جدًا كل ما رمضان يقرب بحس بيها أوي، وبنفتكر تفاصيل كتير، ساعات بتتعبني، ولكن هي سُنة الحياة.

وتابع أحمد صلاح حسني قائلا: فقدان الأم وجع مبيروحش، ولازم نتعود عليه وبنحاول، كل يوم بقول ولا يوم من أيامك يا أمي ولا لُقمة زي لقمتك يا أمي ولا كلمة ولا ضحكة كل حاجة مفيش حاجة تتقارن بيها، أنا كنت عايش مع ملاك، وربنا خدها عنده في أحسن مكانة إن شاء الله.

وأوضح أحمد صلاح أن ما تردد عن مساعدة زوج شقيقته الفنان أمير كرارة له للحصول على أدوار غير صحيح.

أضاف: “أنا مامثلتش مع أمير كرارة أصلا أول ما بدأت، عملنا شغل مع بعض بعد كده”، مشيرا إلى أنه الآن يضحك على تلك الشائعات مع أمير كرارة.

وتابع أحمد صلاح حسني أنه لا يتأثر بالأخبار السلبية عنه بسبب خلفيته السابقة كلاعب كرة قدم، وهو المجال الذي كان يتعرض فيه لانتقادات أكبر، وقال: النقد في التمثيل مايجيش نص اللي بيحصل مع لعيبة الكرة، بالذات في الوقت اللي كنت بلعب فيه.

وقال: في التمثيل في حتة أنه نوقف ونعيد، لكن في الكرة أنت بتلعب ماتش لو أنت مجبتش جول تبقى مقصر لو أنت بتلعب في نادي كبير، في إشارة لتجربته السابقة كمهاجم لمنتخب مصر والنادي الأهلي وكذلك نادي شتوتجارت الألماني.