شكرا لقرائتكم خبر عن "الشنطة" كلمة سر محمد رمضان ونيللى كريم فى "المشوار" و"فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد المشاهدون وعشاق الدراما التليفزيونية في مسلسلات رمضان، اللقطات المميزة والمختلفة وخاصة التي تحمل الألغاز وذو طابع تشويقى وإثارة وهو العامل الذى يجذب المشاهدين إلى استكمال متابعة المسلسل، وكان لهذا العام كلمة سر جديدة وهى "الشنطة" والتي أصبحت بالفعل لغزًا في مسلسل "المشوار" للنجم محمد رمضان، ومسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم.

كانت البداية مع النجم محمد رمضان بعد ظهوره على البوستر الرسمي لمسلسل "المشوار" حاملا شنطة، وكشفت أحداث الحلقة السادسة من العمل المذاع بشكل حصرى على قناة Dmc، بعد فتح "ماهر" محمد رمضان للشنطة ليجد الملايين من الدولارات وكذلك قطع آثار ثمينة، وتحدث مع زوجته "ورد" دينا الشربينى، بأن قطع الآثار لا بد ألا تتواجد معهما مرة أخرى وقرر بيعها وقام بتصويرها حتى يأتي مشترى ويبيعهم له، لتكون الشنطة وما بداخلها عامل تشويقى للمشاهدين اللذين يحرصون على متابعة هذا العمل.

وكان للشنطة دور أخر مع النجمة نيللى كريم في مسلسل "فاتن أمل حربى" المذاع على قناة Cbc، حيث تلقت مكالمة هاتفية من سيدة مجهولة وأخبرتها بأنه تفتح باب غرفتها وأن وضعتها أمام الباب بها مليون جنيه هم ملكاً لنيللى كريم كما وضعت لها موبايل للتواصل معها من خلاله، ولكن توالت الأحداث برفض نيللى كريم هذا المبلغ وبمجرد اتصال السيدة مرة أخرى على الموبايل التي تركته لها أخبرته بأنها ستلقيه مثلما ستلقى الأموال، ولكنها أرسلت لها موبايل جديد وهددتها بأنه إذا ألقت الموبايل مرة أخرى ستلقيها هي نفسها، ليكون سرا ولغزا جديدا في المسلسل.

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور الأحداث حول ماهر وورد وهما يعملان كعاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للمالحات في الإسكندرية، يسكنان مع رحيم ابنهم في منزل وصيفة خالة ماهر، يواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن ثمة شيء غريب يحيط بماهر وورد فهما هاربين من شيئا ما، ويتم الكشف عن حوزتها على ملايين الدولار في حقيبتهما مع وجود قطع آثار أيضاً.

أما مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.







