هنادي مهنا تتحول لنسخة من هنا الزاهد في أحدث ظهور.. شاهدوا كيف أطلّت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 أبريل 2022 08:43 صباحاً - فاجأت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بتحولها لـ نُسخة جديدة من الفنانة هنا الزاهد، حيث ظهرت الأولى في أحدث صور لها نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بنفس إطلالة الأخيرة.

فبدت مهنا بستايل غجري مشابه لما تعتمده هنا الزاهد، وتساءل البعض عن سبب التشابه والتغيير هل هو عمليات تجميل؟ ولكن مصادر مقربة وضحت ان سبب التغيير هو تغيير هنادي لطريقة وضعها للمكياج مع تغيير طريقة تصفيف الشعر وهو السبب في ظهورها بملامح مختلفة الأقرب لملامح هنا الزاهد.

واتضح أن هذا الأستايل الجديد للفنانة هنادي مهنا، من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “مكتوب عليا”، وظهرت في الكواليس برفقة أبطال العمل الفنان اكرم حسني، والفنانة أيتن عامر، وتفاعل متابعي هنادي مع الكواليس التي نشرتها من خلال حسابها الخاص على انستجرام وعلّقت عليها بـ ” شاهدوا بعض من كواليس الحلقة التاسعة من مكتوب عليا”.

هنادي مهنا في “مكتوب عليا” رمضان 2022

وتخوض الفنانة هنادي مهنا تجربة الدراما الكوميدية لأول مرة في مسيرتها الفنّية من خلال «مسلسل مكتوب عليا»، الذي تشارك في بطولته بجانب أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، وعدد أخر من النجوم

وقالت هنادي مهنا في حوار أجرته مؤخرًا مع الإعلامية دانا مدحت ببرنامج “دراما مصر” أن التجانس بينها وبين أكرم كبيرة، مؤكدة: “أكرم من ألذ الناس اللي قابلتهم” وكسبته كأخ وصديق و”محظوظة إن اشتغلت معاه”.

وأشارت الفنانة الشابة خلال اللقاء إلى أن أكثر شيء أثر في جمهورها هو أغنية «ستو أنا» وبحبها جدًا.

وتجسد هنادي مهنا في “مسلسل مكتوب عليا” دورًا يتمثل في فتاة جذابة عاطفية، تعمل لدى أحد البنوك تقع في حب البطل “جلجل” الذي يجسده الفنان أكرم حسني بعد محاولاته للفت انتباهها، ضمن إطار درامي كوميدي

مسلسل “مكتوب عليا” يُعرض حاليًا خلال شهر رمضان 2022، وهو من تأليف إيهاب بليبل، إنتاج كريم أبو ذكري، إخراج خالد الحلفاوي، وبطولة أكرم حسني، آيتن عامر، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، هلا رشدي والطفلة هنا زهران.

يُشار إلى أن هنادي مهنا يعرض لها في دور العرض السينمائية فيلم “تماسيح النيل” من بطولة مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوي، كريم عفيفي، هنادي مهنا، ويزو، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.

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