محمد الشرنوبي يُصرّح: كنت خائفًا من “فاتن أمل حربي” والجدل متوقع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أبدى الفنان المصري محمد الشرنوبي، سعادته بالمشاركة في مسلسل “فاتن أمل حربي”، الذي يعرض حالياً ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2022، لافتا إلى أنه توقع أن تثير شخصيته “الشيخ يحيى” المستنير الذي يقف إلى جوار “فاتن” ويساندها في قضيتها بتقديم الحلول الشرعية الكثير من الجدل.

وقال الشرنوبي في مداخلة مع برنامج “تفاعلكم”، من تقديم سارة الدندراوي عبر قناة “العربية: “كنت محظوظا لأنني جزء من مسلسل مهم مثل (فاتن أمل حربي) وأني رشحت لدور مختلف أي ممثل يتمنى تقديم أعمال مختلفة، وسعيد بهذه الفرصة كثيرا”.

وعن الجدل الذي أثير مع عرض المسلسل قال: “كنت خائفًا من الجدل ولكن هو متوقع، نحن نثير قضية مهمة وهناك جمهور يستقبل الفكرة ويساندها وهناك من ينتقد، لكن أرى أن المسلسل مهم جدًا لأنه يطرح فكرة الرجل الذي يقهر زوجته وكيف يمكن للقانون أن ينصف الزوجة، ونتمنى أن نكون سببًا في إنصاف كل امرأة مظلومة”.

وعن تحضيره للشخصية قال: “حضرت لشخصية (الشيخ يحيى) وركزت على طريقة نطق الحروف لأن خريجي الأزهر يتعلمون اللغة العربية وتعودوا على الحديث بها، أنا في حياتي العادية لا أنطق الثاء مثلًا مثل الشيخ يحيى”.

وأكد محمد الشرنوبي على أن مسلسل “فاتن أمل حربي” لا يظهر شخصية الرجل بصورة سيئة، والدليل شخصيات “الشيخ يحيى” و”شفيع” و”شكيب” الشخصية السيئة فقط هي “سيف الدندراوي”.

مسلسل “فاتن أمل حربي” من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبد الغني ومن تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل ومن إنتاج العدل جروب.