محمد صلاح يكشف عن المسلسل الذي يشاهده في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف محمد صلاح لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي عن المسلسل الذي يتابعه في رمضان 2022.

وعبر خاصية القصص القصيرة ” ستوري “في حسابه على موقع ” انستجرام ” أوضح صلاح أنه يتابع مسلسل “مكتوب عليا” للفنان أكرم حسني.

وحرص محمد صلاح على توجيه رسالة إلى أكرم حسني معبراً عن إعجابه بالمسلسل وقال له: “أنت جامد أوي اقسم بالله”.

ليتفاجأ أكرم حسني من رد فعل محمد صلاح، لينشر ستوري على حسابه الرسمي بانستجرام يسأل جمهوره “لما أصحى الاقي فخر العرب بيتفرج عليا.. المفروض أعمل إيه؟”، كما علّق على محمد صلاح وكتب “أنا جامد!! أومال أنت تبقى إيه.

مسلسل “مكتوب عليا” بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف. من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري