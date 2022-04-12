أنغام سعيدة بنجاح شارة “فاتن أمل حربي”.. “بيختاروني في الأعمال المهمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة المصرية أنغام عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي تتلقاها عن شارة مسلسل “فاتن أمل حربي” الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي من بطولة الممثلة المصرية نيللي كريم.

ووصفت أنغام نفسها بـ”المحظوظة” بعد نجاح الأغنية، مؤكدة أن أغانيها للمسلسلات المصرية بموسم رمضان غالبا ما يصادفها النجاح الكبير، واعتبرت أنه يتم عادةً اختيارها لأداء شارات المسلسلات المهمة، قائلةً: “بيختاروني في الأعمال الهامة من زمان من وقت مسلسل (العائلة) ومسلسل (حديث الصباح والمساء)، وهذا العام مسلسل (فاتن أمل حربي).

وأضافت “أنغام”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”: محظوظة في أعمال تترات المسلسلات، وربنا كرمني باختياري في أعمال مهمة من أول العائلة وحديث الصباح والمساء، واتشرفت بغناء فاتن أمل حربي اللي حاسة انه هيغير شيء وفاتن أمل حربي عمل ملهم، وقالت: الأستاذ إبراهيم عيسى أرسل لي تهنئة مخصوص لي.

وتابعت أنغام،: مبسوطة جدا بالنجاح الذي حققه تتر المسلسل، ومبسوطة أكثر بنجاح المسلسل، ولازم نبقى مع السيدات اللي بتمر بظروف صعبة واللي متدلعة ندلعها بردوا.

وواصلت قائلة: الكاتب إبراهيم عيسى يقدم موضوع قوي وجرئ وسعيدة بهذا العمل، ونيللي كريم تقدم عمل عظيم، أدائها رائع وبوجه لها التحية.. وتحية كمان لشريف سلامة اللي كرهته قوي من أدائه الرائع.

استدركت: أكيد أقصد شخصيته في المسلسل سيف، اللي للأسف في ناس كتير شبهه.

مسلسل “فاتن أمل حربي” بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد التاجي، محمد الشرنوبي، ومن إنتاج جمال العدل، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل.