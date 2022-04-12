عايض يوسف يسأل جمهوره عن رأيهم في أول تجربة تمثيلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان عايض يوسف مقطع فيديو له على حسابه في “التيك توك”، تضمن مشهدًا تمثيليًا له في مسلسل “مشراق” الذي يخوض من خلاله أولى بطولاته في الدراما التلفزيونية. وكتب عايض على الفيديو: “عايض يمثل في مسلسل المشراق”، وعلق عايض على الفيديو وكتب: “وش رأيكم بأول تجربة تمثيل”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو الذي نشره عايض، وامتدح محبوه تجربته وأبدوا إعجابهم به وكتبوا: “تجربة جميلة”، والبعض كتب: “أفضل ممثل سعودي”.

يذكر أن مسلسل “المشراق” يضم نخبة من الفنانين، في مقدمتهم الفنان راشد الشمراني ومريم الغامدي وخالد العجيرب وفيصل الدوخي ومرزوق الغامدي، ويصل عدد حلقاته لـ 30 حلقة منفصلة، كل حلقة تدور عن قصة مختلفة في إطار كوميدي.