الجزائر توقف بث المسلسل التلفزيوني “حب ملوك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت هيئة جزائرية حكومية، الإثنين، وقف بث مسلسل تلفزيوني، تعرضه قناة خاصة، “بسبب تضمنه مشاهد تمس بالأخلاق وقيم المجتمع”.

جاء ذلك في بيان صادر عن “سلطة ضبط السمعي البصري”، الهيئة المعنية بمراقبة نشاط القنوات الفضائية في الجزائر.

وقالت سلطة الضبط إنها استدعت مدير قناة النهار التلفزيونية (خاصة)، “على خلفية بثها لمشاهد تتنافى مع قداس الشهر الفضيل وتمس بالقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري”.

وأضاف البيان “سلطة الضبط تابعت حلقات مسلسل “حب ملوك” الذي يبث على قناة النهار، وسجلت بعض المشاهد، التي يتنافى محتواها مع حرمة رمضان وتمس بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع الجزائري خاصة حلقته الثالثة”.

ووفق المصدر “بعد دراسة الموضوع، تقرر استدعاء مدير القناة لتقديم توضيحات حول هذه المشاهد الخادشة للحياء التي لاقت ردود فعل ساخطة من طرف شرائح المجتمع”.

وأوضحت الهيئة أن “مدير القناة (لم تذكر اسمه) اعترف بالخطأ، وتقرر توقيف بث حلقات المسلسل لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الاثنين إلى الجمعة المقبل، مع تقديم القناة اعتذار للرأي العام”.

ولفت البيان أن هيئة الضبط “حذّرت القنوات الجزائرية وطالباتها بضرورة مراعاة الأخلاق والآداب العامة وضرورة الرقابة القبلية لبرامجها المختلفة. ”

بالمقابل، وجهت قناة النهار (خاصة) عبر بيان، اعتذارًا للمشاهد الجزائري وأسفها على لقطات غير مناسبة بثت في إحدى حلقات المسلسل. وفق ما أورده الإثنين، موقع (النهار أونلاين) (تابع للمؤسسة ذاتها) على الإنترنت.

وأكد البيان أن “المشهد الذي يتضمن تلك اللقطات تم بثه سهوا، ولم يكن القصد الإساءة إلى المشاهدين الذين نحترمهم كما تحرص على مراعاة قيم الجزائريين”.

ولم يشر بيانا الهيئة والقناة إلى نوعية هذه المشاهد غير أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنه تضمن “إيحاءات جنسية” تتنافى والشهر الفضيل.

و”حب ملوك” مسلسل جزائري-تونسي، من إخراج التونسي نصر الدين السهيلي وسيناريو لمواطنته فاتن الشاذلي، يروي قصة عائلة أرستقراطية تعيش الكثير من الأحداث والصراعات.

وعجت المنصات الاجتماعية في الجزائر خلال الأيام الماضية بمنشورات ساخطة على محتوى مسلسل “حب ملوك” ، وسط دعوات لوقف بثه فورا.