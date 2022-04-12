بريتني سبيرز تعلن حملها للمرة الثالثة عبر إنستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز عن حملها في طفلها الثالث يوم الاثنين عبر انستغرام.

ونشرت بريتني رسالة عبر حسابها قالت فيها إنها فقدت كثيرا من الوزن وعندما لاحظت حجم بطنها أجرت اختبارا للحمل وتأكدت بالفعل من ذلك، بحسب صحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وأشارت إلى أنها لن تخرج كثيرا في الفترة المقبلة تفاديا لـ”المصورين المتطفلين” الذين يحاولون كسب المال على حساب صورها.

وقالت إنها أصيبت بالاكتئاب في آخر مرة كانت حاملا فيها ولم تلق دعما كافيا.

وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من نجاح سبيرز في إنهاء وصاية والدها عليها.