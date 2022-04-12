شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى ومحمود البزاوى وفتحى عبد الوهاب محور الشر فى جزيرة غمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مسلسل "جزيرة غمام" ثلاثة نماذج للشر رسمها الكاتب عبد الرحيم كمال بحرفية كبيرة جدًا واختلاف في نوعية ما يقدم من شر لدى كل شخصية، فما يقدمه طارق لطفي مجسدًا شخصية "خلدون" من شر يختلف تمام عما يقدمه فتحي عبد الوهاب في شخصية الشيخ، أما ما يقدمه محمود البزاوي في شخصية "البطران" فهو شر آخر، والمتابع للمسلسل سوف يكتشف ذلك بنفسه.

طارق لطفي يقدم الشر دون أن يتجهم أو "يبرق بعينه" أو يقوم بأي مبالغة في تعبيرات الوجه، بل إنه يضحك ويبتسم ابتسامة شيطانية، أما فتحي عبد الوهاب فشره فيما يبثه من أفكار مستخدمًا الدين ومستغلاً وضعه كشيخ في الجزيرة ليضع سمومه وفكره المتطرف، أما محمود البزاوي في شخصية البطران ربما يكون شره واضحًا وصريحًا في نظرات عينيه وما يدبره من مكائد لكل من حوله.

مسلسل جزيرة غمام إنتاج شركة سينرجي وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير إسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.