شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد: مشاهدتى للنسخة الأجنبية من "suits" حمستنى للمشاركة فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة تارا عماد عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على مسلسل "سوتس بالعربى" الذى يعرض حاليًا خلال الموسم الرمضانى على قناة سى بى سى وحقق نجاحا كبيرا، وقالت تارا لـ ”الخليج 365” كنت متابعة جيدة للنسخة الأجنبي من مسلسل "سوتس"، وعندما علمت أنه سيتم عمل نسخة بالعربية أردت أن ألعب أحد الأدوار في المسلسل، وحدثني المنتج طارق الجنايني ، وقبلت الدور دون تردد، لأنه بالنسبة لي إضافة.

وأضافت أن كواليس المسلسل كلها ضحك وهزار ووجود كيميا بين جميع الأبطال جعل العمل يخرج في افضل صورة .

وشهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل سوتس بالعربي إجراء المحامي آدم منصور (أحمد داود) محاكمة تمثيلية أمام زملائه بالمكتب، وذلك لتدريبهم على المحاكمات الحقيقية، وخلال المحاكمة أثار إعجاب فريدة (صبا مبارك) مديرة مكتب المحاماة بعدما نجح في التعامل مع مكائد زميله طايل بشكل ذكي.

واستعان آدم بصديقته كي تصبح شاهدة في القضية وتدعم موقفه، وكانت المدعي عليه هي ليلي (تارا عماد) وبينما يحاول آدم استجوابها والضغط عليها، توترت ليلى ليُنهي آدم الاستجواب خوفًا على مشاعرها، لتشكره ليلى على موقفه وتعترف له بمشاعرها تجاهه.

مسلس"suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوى، وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.