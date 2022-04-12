شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى لـ إميليا كلارك: معلش بس أنا متجوز.. وصفحة باسمها ترد: بعد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فصل جديد يكتبه الفنان والملحن عمرو مصطفى فيما يتعلق بالتريند الشهير "في رمضان"، والذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قامت صفحة كبيرة وموثقة على "فيس بوك"، تحمل اسم "إميليا كلارك" لعشاقها، بوضع صورة عمرو مصطفى فى لقائه الشهير مع الإعلامى الراحل وائل الإبراشى، كصورة للصفحة، وهو جعل آلاف المصريين والعرب يتفاعلون مع الصفحة.



عمرو مصطفى

عمرو مصطفى ظهر منذ قليل عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، وعلق قائلا: "معلش يا إميليا.. بس أنا متجوز"، الأغرب أن الصفحة التي تحمل اسم "إيمليا كلارك"، ردت على عمرو بتعليق مضحك وهو: "After Ramadan"، أي بعد رمضان.

وعلى الرغم من أن الصفحة موثقة رسميا من الفيس بوك إلا أنها ليست الصفحة الرسمية للنجمة الإنجليزية، وإنما تم توثيقها كصفحة تضم عددا كبيرا من معجبيها ومتابعيها حول العالم وتحمل اسم النجمة المشهورة.

وظهر الفنان عمرو مصطفى، برفقة بنات الفنان الراحل عامر منيب، مريم ونور وزينة منيب، فى فيديو طريف نشرته زينة عامر منيب، عبر حسابها فى تيك توك.