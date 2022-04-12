شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 10 .. خلاف كبير فى تنظيم داعش بين القيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ10 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناةdmc خلافا ما بين خليفة داعش وبين سياف قائد التنظيم العسكري، إذ قام الأول بالاتيان بأفراد من التنظيم وأخبر أحدهم بضرورة مراقبة سياف طوال الوقت، وعدم إخبار أى شخص بذلك، كما أتى بكافة بيانات كل المجندين، وخبأهم فى مكان.



مسلسل العائدون الحلقة 10

فى حين قام سياف على الجهة الأخري بتخوينه هو الآن واستعان بأحد أفراد التنظيم، حيث صار كلاً منهم يضمر الشر ولا يثق فى الآخر، وهو ما ينبئ عن انقسام حاد فى تنظيم داعش.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.