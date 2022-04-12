شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 10.. محمد عادل فى صدمة بسبب اتهامات محمد ممدوح له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ10 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناةdmc إثارة متواصلة، بعدما بدأت من التحقيق مع "علاء" محمد عادل، من قبل محمد ممدوح، الذى أخبره بأنه متهم بالعديد من الاتهامات، منها إثارة الشائعات، ودعم إرهابيين، وزعزعة الاستقرار، وذلك تحت أنظار كل من أمير كرارة وأمينة خليل.

وتتطور الأمور إلى اتهام "علاء" محمد عادل من قِبَل "محيي" محمد ممدوح بأنه متهم بالاشتراك فى تنظيم إرهابي دولى، الأمر الذى وضع علاء فى صدمة شديدة إزاء اتهامه بتلك الاتهامات، ثم رفض فيما بعد عرض "محيي" بنقل معلومات لصالح وطنه، عن القناة الذى يعمل فيها.



مسلسل العائدون

مسلسل "العائدون" الحلقة 10

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

قصة مسلسل العائدون

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.