شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ودينا الشربيني يقدمان سيمفونية تمثيل بأقوى حلقات المشوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل المشوار عدد من المشاهد التمثيلية الصعبة وسيمفونية تمثيل جمعت بين جميع الأبطال، والتي ظهرت فيها عدد من الكادرات المختلفة للمخرج محمد ياسين، والذي قدم في الحلقة العاشرة تميزا واضحا بخصوص الكادرات والموسيقي التصويرية الخاصة بالعمل، لتكون تلك الحلقة هي البداية الأخرى لأحداث متصاعدة ضمن العمل الذي قام بتأليفه محمد فريد.

فى الحلقة العاشرة من المسلسل شهدت مقابلات عدة بين صناع العمل والتي كان من أبرزهم الفنان بيومي فؤاد في أول لقاء يجمعه مع الفنان محمد رمضان، بينما استمرت الأحداث ليقابل رمضان محمود الليثي، الذي يجسد شخصية صديقه من أجل بيع الآثار المحور الرئيسي للأحداث، التي شهدت موسيقي تصويرية وإخراج بشكل هائل وبأداء تمثيلي من جميع صناعه بهدوء واتزان ليقدم الثنائي ومع جميع الأبطال دراما دون ملل أو مط وتطويل.

ضمن أحداث الحلقة الجديدة ومع تابع الحلقات السابقة شهدت صعود وتألق واختلاف للفنانة سماء إبراهيم والتي تقدم شخصية شقيقة ورد، لتبتعد بتلك الشخصية عن الكوميديا المعتادة أو التي تشارك بها في رمضان، بينما شهدت الاحداث أيضا تألق واختلاف لبعض الفنانين الذين يشاركون في العمل من ضمنهم الفنان أحمد صفوت وعشيقته التي تقدم شخصيتها الفنانة ندى موسى، لينجح الثنائي في تقديم دويتو تمثيلي مختلف.

استمر العمل في تقديم أحداث مشوقة للجمهور حول قضية الآثار المتهم فيها وجيه بيه التي يجسدها الفنان القدير أحمد كمال ببراعة وبكل سلاسة لتكون مشاهده والخاصة بالتحقيق، وأيضا التي تجمعه مع محاميه من أفضل مشاهد العمل وبالأخص في الحلقة العاشرة.

الحلقات المتبقية من مسلسل المشوار سوف تؤكد موهبة وتألق كثيرين وغيرهم من الفنانين الذي سيظهرون، من بينهم الفنان سيد رجب وثراء جبيل، واللذان يتابعان ويكثفان تصويرهما للعمل حتى يتسني للمخرج تسليم باقي الحلقات.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.