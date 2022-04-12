شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits الحلقة 9.. شهادة تخرج مزورة هدية لأحمد داود من سلمى أبو ضيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل سوتس بالعربي، بطولة آسر ياسين وأحمد داوود، تهديدًا خطيرًا للمحامي آدم منصور (أحمد داود) بعدما اكتشفت تاليا (سلمى أبو ضيف) انتحاله لشخصية شقيقه أدهم، وأنه غير متخرج من كلية الحقوق ويمارس المهنة، ليعجز آدم عن أخذ ردة فعل ويطلب النصيحة من زين ثابت (آسر ياسين) ولكنه كان مشغولًا في قضية أخرى.

وحاول آدم لم شمل تاليا مع والدها بعدما سرقت من شركته نصف مليون جنيه، ولكن الأمور تعقدت ورفض آدم اللجوء إلى الحل قضائيا خوفا من حبس تاليا، لتنتهي القضية بعقد صلح مع الطرفين، ونظير ذلك كافأت تاليا آدم بشهادة تخرج مزوّرة من كلية الحقوق بعدما اخترقت حسابات الجامعة.

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.