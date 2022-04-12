تامر شلتوت يحيي ذكرى رحيل شقيقه الأصغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان تامر شلتوت ذكرى وفاة شقيقه الأصغر عمرو شلتوت.

ونشر تامر صورة لشقيقه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "النهاردة يكون عدى سنتين على وفاة أخويا الصغير عمرو شلتوت.. الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك، عمري ما هنساك".

وأعلن الفنان تامر شلتوت وفاة شقيقه الأصغر عمرو شلتوت إثر حادث سيارة، وذلك 3 مايو 2020.

وطلب "شلتوت" من جمهوره الدعاء لشقيقه المتوفي و قراءة الفاتحة له.

يذكر أن الفنان تامر شلتوت، كان قد أعلن يوم 27 يناير الماضي عن وفاة والده الدكتور محمد شلتوت، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت".