شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سري الحلقة 10.. مهند حسني يتهم هاني سلامة بمحاولة قتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل ملف سري بطولة النجم هاني سلامة، العديد من الأحداث، حيث منع المستشار يحيي "هاني سلامة" بنت أخته مليكة من الخروج خارج المنزل، وأن تذهب لبروفة الحفلة الخاصة بها، ووضع مجموعة أمنية كبيرة على منزله لحماية أهل بيته، خشية من ناجي "أحمد الرافعي" الذي هدده بالقتل إذا لم يقم بإرجاع الماس.

على جانب آخر يذهب ليل "محمد محمود عبد العزيز" للمستشفي ليلتقي بكريم "مهند حسني"، ويهدده بأن يفعل ما يأمره به وإلا سيقتله، وقد أمره بالإبلاغ عن يحيي بأنه هو من شرع في قتله ويقوم كريم بالفعل بالإبلاغ عنه.

تذهب فريدة "دينا" لشركة يوسف المالكي بعد اختفائه لمدة يومين وتقرر عمل مؤتمر صحفي كبير، وتقوم بالإعلان خلال المؤتمر عن الشخص الذي يقف وراء كل هذه المصائب وهو هارون المالكي، ويذهب ليل للشركة فتحاول فريدة طرده، لكنه يهددها بأن يقوم بطردها هي ويمنعها من دخول الشركة.

يتصل ناجي "أحمد الرافعي" بيحيي الذي يقوم على الفور بالتصنت على تليفونه من خلال البوليس ويكشفه ناجي، وعندما يسيرون وراء سيارته يتلقى يحيي مكالمة من ناجي يفهم من خلاله أنه سوف يقتل أحد من بيته فيتجهون على الفور لمنزله الذي يكون في نفس اللحظة في خرج إدوارد بمليكة الطفله كي يشترون شيئا من السوبر ماركت يصل يحيي ويكشف القنبلة التي كان ينوي أحد رجال ناجي أن يفجروا بها المنزل، ويضعها في إحدى البلاعات ويحدث الانفجار، ولكن دون إصابات، وأثناء نومهم تخرج مليكة من المنزل كي تذهب للبروفة الخاصة بها ويلحق بها يحيي عندما يشعر باختفائها ولكن تصدمها سيارة عند باب المنزل.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.