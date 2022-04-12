شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مصطفى شعبان وبشرى وطعيمة في حفل نصر العاشر من رمضان بـ"هل هلالك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات النسخة السادسة من برنامج "هل هلالك" مساء اليوم الإثنين، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، مجانا للجمهور، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

واستهل برنامج "هل هلالك" أولى لياليه بالاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، وكرم فيه عدد من أبطال نصر أكتوبر من القوات المسلحة، وكوكبة من الفنانين والمبدعين، أبرزهم الفنان مصطفى شعبان، الفنانة بشرى، الفنانة ليلى عز العرب، والشاعر الغنائى أمير طعيمة.

وتستمر فعاليات برنامج “هل هلالك” من يوم العاشر من رمضان، الحادي عشر من أبريل، حتى الرابع والعشرين من رمضان الخامس والعشرين من أبريل.

وتم اليوم أيضًا افتتاح معرض وثائقى بعنوان "مساجد القاهرة"، الذى ينظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامية، بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون، واختُتم اليوم بفقرات غنائية يقدمها كورال "روح الشرق" بجامعة عين شمس .

واهتماما من القطاع بالطفل وتنمية قدراته، يقدم القطاع طوال برنامج هل هلالك ورشًا فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل.



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (1)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (2)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (3)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (4)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (5)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (6)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (7)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (8)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (9)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (10)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (11)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (12)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (13)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (14)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (15)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (16)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (17)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (18)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (19)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (20)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (21)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (22)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (23)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (24)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (25)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (26)



فعاليات النسخة السادسة من برنامج هل هلالك (27)