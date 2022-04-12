شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 10.. خيرت الشاطر يتحدث عن مخطط تفجيرات "حازم" وجماعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الاستفتاء على الدستور" فى نهايتها تسجيل خطير للقيادى الإخوانى خيرت الشاطر يتحدث فيه عن مخطط تفجيرات حازم وجماعته، حيث قال: "المجموعات الرئيسية اللي كانت بتدعم حازم، هو فيه مئات الألوف على مستوى الجمهورية فى المحافظات، يعني فى مطروح فى كفر الشيخ فى دمياط، السلفية الشعبية بتتبناه".

وأضاف الشاطر: "وجزء من سلفيين القنوات الفضائية، هم دول مش منظمين يعني مش جسم يقدر يجمع ويعمل شغل كبير، إنما فيه مجموعات خطر، فيه مجموعة عبد المجيد الشاذلي بتاعة التوقف والتبين، أو مجموعات القطبيبن أو السلفية الجهادية دول خطر حقيقي حتى لو قليلين فى العدد، لأن دول بشكل أو بآخر متبنين فكرة العنف، وهم عندهم نظرية موجودة بتقول إن إحنا مقفز على الحكم والسلطة، ودا تعديل في استراتيجياتهم السابقة".

وتابع خيرت الشاطر: "يعني هو يبقي جزء من الإصلاح من فوق من وجهة نظرهم بشكل أو بآخر، وعبد المجيد وجه نداء يعني الشهر اللي فات لبعض مجموعات القاعدة والناس بتاعه العنف اللي بره إن هم ينزلو مصر، والمعلومات اللي عندنا إن نزل شويه بس مش شويه كتير يعني ممكن 30 – 40 شخصا في ظل الهيصة الموجوده في البلد والأمور مش محكومة زي الأول على مستوى أمن الدولة والأجهزة المختلفة ممكن يبقي فيه تفكير فى أحداث عملية تفجيرات حتى لو محدودة أو أعمال عنف محدودة".

واستكمل خيرت الشاطر: "فلو دا توافق مع سكون عند الإخوان كمان تبقي كارثة يعني يبقي الجو نفسه كله مهيأ لأن أنا لو نزلت بمليونية، وجه عندي صوت طب اطلع بقا على المحكه الدستوريه أو اللجنة العليا للانتخابات، أو انزل على مجلس الدفاع نفسه أو وزارة الدفاع شوف هما بيعملو كدا ازاي، والثورة ودا انتاج للنظام القديم وأنا قلقان من إن الفترة الجاية تلجأ للعنف حتي لو علي نطاق صغير يعني، مش لازم يقلب الدنيا ولا خطر بس هنرجع لأجواء 92 وأجواء تانيه كان 5- 6 فى حته بيعملولنا فرقعه في المتحف والا في حاجه بتعملنا إزعاج".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.