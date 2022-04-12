شكرا لقرائتكم خبر عن المشوار الحلقة 10.. عودة آدم ابن شقيق ورد ومحمد رمضان يبحث عن مشتر للآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ10 من مسلسل المشوار، عودة آدم ابن شقيق "ورد" دينا الشربيني وذلك بعدما، قام المحامي بيومي فؤاد بإقناع أحمد كمال "وجيه بيه" بأن يطلب من زوجته أن تترك آدم يعود لأهله بعدما قامت باختطافه بمعرفة رجال وجيه بيه.

وشهدت الحلقة زيارة المقدم علاء "أحمد مجدي" لمنزل شقيقة ورد فور عودة آدم للسؤال عن ورد وزوجها ماهر "محمد رمضان"، ليصل في النهاية إلى رقم هاتف ماهر، وقام ماهر خلال أحداث الحلقة بالوصول إلى محمود الليثي "سعيد" صديقه وأخبره بقصة الآثار وطلب منه البحث عن مشتري.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.