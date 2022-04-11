شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 10.. وصول شحنة السلاح وتسهيلات تحركاتها تثير الشكوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الاستفتاء على الدستور"، وصول ضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة إلى معلومات جديدة حول التكفيرى أسامة (محمد أحمد ماهر)، بعدما اتصل الأخير بزوجته اسراء (دنيا المصرى)، وتم تحديد مكانه فى حلوان، بمعنى أنه يجهز لعملية جديدة، ولا بد من تشديد المراقبة على إسراء.

يستطيع مصطفى خليفة القبض على أحد العناصر التكفيرية فى سيناء ويدعى رزق، ويحقق معه ويعطيه فرصة واحدة أن يتعاون معهم، وبالفعل اتصال رزق بزميله، وتم تحديد مكانه والقبض عليه بصحبة مجموعة من العبوات الناسفة، فيما ينتقل المشهد إلى القاهرة، حيث عائلة زكريا يونس (كريم عبد العزيز) وحديث حول الاستفتاء على الدستور.



الاختيار 3 الحلقة 10

المشهد ينتقل إلى جهاز المخابرات العامة، ومروان العدوى (أحمد عز) يجتمع بباقى ضباط المأمورية، بعدما تم تحديد وصول الكونتينر المشتبه بوجود فيه شحنة السلاح غدا، ويخبرهم مروان بأنه سيركب جهاز التتبع، ويصل الكونتينر وينتكر عز فى شخصية مهندس فى الميناء، ويدخل يفتش فى الكونتينر ويزرع جهاز مراقبة، ويكتشف مروان بعد ذلك أن سيارة الشحنة تسير دون أى توقف، وأن هناك جهة تسهل لها الأمور، وتنطلق بعد ذلك عملية الاستفتاء على الدستور.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.