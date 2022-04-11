شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 10.. رفض دعوى نيللى كريم بخصوص قانون الأحوال الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، والمذاع على قناة Cbc، بذهاب "سيف" شريف سلامة إلى مركز استضافة المرأة التي تقطن به طليقته "فاتن" نيللى كريم، وقام بطرق الباب بعنف مناديا عليها، وقام الأمن بمنعه وحاول الاعتداء عليهم، ولحق به المحامى الخاص به، واصطحبه.

وذهبت "فاتن" لمحكمة الأسرة بصحبة "المحامى شكيب الاسكندرانى" محمد ثروت، وصديقتها "ميسون" هلة صدقى، وتواجد أيضا "الشيخ يحيى" محمد الشرنوبى، وعدد كبير من الناس، وكان في استقبال فاتن عدد من وسائل الإعلام والصحافة ولكنها رفضت التحدث لهم.

وانتقل المشهد إلى داخل المحكمة، حيث تواجدت "فاتن" نيللى كريم و"سيف" شريف سلامة، ودخل "المستشار داوود" خالد سرحان، وأعلن عن قرار المحكمة على الدعوى المقدمة من فاتن أمل حربى بإحالة قانون الأحوال الشخصية للمحكمة الدستورية لما فيه من عوار دستورى، بالرفض مع الزام المدعى بالمصاريف.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، هى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة كل من: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



خالد سرحان من مسلسل فاتن امل حربى



مسلسل فاتن امل حربى الحلقة 10



محمد الشرنوبى من مسلسل فاتن امل حربى



محمد ثروت من مسلسل فاتن امل حربى