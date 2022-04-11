شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 10.. حصار حازم أبو إسماعيل لمدينة الإنتاج والسيسى يتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الاستفتاء على الدستور"، بظهور تكفيرى جديد يحسد دوره خالد كمال، ومعه تكفيرى آخر يجسد دوره عمر القاضى، ويقابلان الشيخ عمر رفاعى سرور، ويقترحان عليه تكوين خلية جديدة تحمل اسم جندى الإسلام وذلك بعد تصفية كريم بديوى قائد خلية مدينة نصر.

المشهد ينتقل إلى المساجد، حيث يحرض شيوخ الإخوان الشعب على النزول والإدلاء بنعم على الاستفاء على الدستور، وذلك من خلال خطب الجمعة التى يرهبون فيها الناس فى حالة الادلاء بـ لا على الدستور، فى حين يقرر حازم صلاح أبو اسماعيل حشد أنصاره ويحاصر مدينة الانتاج الإعلامى لترهيبهم.

وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى يتحدث مع الرئيس مرسى تليفونيا ويؤكد له أن حصار مدينة الإنتاج لابد أن ينفض، والناس لازم تغادر المكان وإلا سيتم التعامل معهم بمنتهى الحزم والقوة، ويضيف السيسى مينفعش إعلاميين بلدنا يتحاصروا ويتروعوا بالشكل دا، فمن فضل حضرتك الحصار دا لازم يتفك.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.