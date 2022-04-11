شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 10.. أحمد عز يعترف لـ ميرنا نور الدين بإعجابه بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الاستفتاء على الدستور" بمقابلة مروان العدوى (أحمد عز) بسمة ميرنا نور الدين فى أحد المطاعم، فى وجود زميله فى العمل أكرم وزوجته بهيرة (ندا عادل) من أجل التعرف عليهما، خاصة أن أكرم يعد أقرب الزملاء إلى مروان وزميله فى العمل ويلازمه فى كل مأمورياته. تخطئ بهيرة وتقول إن أكرم يعمل ضابط مخابرات، فى الوقت الذى يخفى فيه مروان عليها عمله بالمخابرات، فيما يعترف مروان لبسمة بأنها أصبحت شيئا مهما فى حياته ويريد معرفة إذا كان لهما مستقبل سويا، ولكنها تؤكد أنها تخاف من فكرة الارتباط بالضباط، ولذلك تحتاج وقتا للتفكير ومعرفة مشاعرها.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.