شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 10.. الإعلامية شريهان أبو الحسن تظهر بدور مذيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الإعلامية شريهان أبو الحسن، خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، خلال التليفزيون حيث ظهرت بشخصيتها الحقيقية، وجسدت دور مذيعة على إحدى القنوات الفضائية أثناء تناولها لقضية "فاتن"، بعدما قامت برفع قضية على قانون الأحوال الشخصية أمام المحكمة الدستورية.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة كل من: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



شريهان ابو الحسن فى الحلقة 10 من مسلسل فاتن امل حربى