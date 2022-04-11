شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبد الحميد: ريهام حجاج طيبة وزى بنتى.. والاعتزال بسبب حالتى الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير توفيق عبد الحميد عن سبب اعتزاله وعلاقته بالنجمة ريهام حجاج، بعد قرار اعتزاله التمثيل نهائيا، حيث كتب منشورا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "علاقتى بريهام حجاج طيبة جدا، وهى فعلا بمثابة ابنتى، والموضوع له علاقة بحالتى الصحية لأنها تستحق منى الاهتمام".





وكان الفنان القدير توفيق عبد الحميد أعلن اعتزاله التمثيل نهائيًا، بعد انتهائه من تصوير مسلسل "يوتيرن"، والذى يشارك حاليًا في بطولته، والذى أيضًا يشهد عودته للدراما التليفزيون بعد فترة طويلة من الغياب، ويجسد الفنان توفيق عبد الحميد شخصية طبيب ناجح لديه مستشفى خاص ينظر إلى مهنة الطب على أساس إنها عمل إنسانى ورسالة.

وكتب الفنان الكبير توفيق عبد الحميد عبر حسابه على فيس بوك: "أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا"، وتابع، "قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام".

وكان الفنان القدير توفيق عبد الحميد، قد أعرب عن سعادته تجاه عودته للعمل الفني بعد انقطاع دام 12 عاما، مؤكدا أنه كان يُعرض عليه الكثير من الأعمال الدرامية، ولكنها لم تكن تحظى باعجابه، إلا أن مدحت العدل وأيمن سلامة وريهام حجاج أقنعوه بمسلسل "يوتيرن".

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة كل من: ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.