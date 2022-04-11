شكرا لقرائتكم خبر عن الخطر يقترب من دينا الشربيني في الحلقة العاشرة من المشوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب الخطر من دينا الشربيني (ورد) في الحلقة العاشرة من مسلسل المشوار، بعد أن خطفت عصابة وجيه (أحمد كمال) ابن شقيقتها، ووصل المقدم علاء (أحمد مجدي) إلى منزلها، شعرت ورد بخطورة الأمر وصرّحت لماهر (محمد رمضان) بذلك، الذي حاول طمأنتها، ولكنها ظلت خائفة من ضياع ابنها منها.

وكشفت الحلقة العاشرة عن محاولة شامل (أحمد صفوت) التقرّب من ورد في الاستوديو، بينما كان يغني أغنية يا تمر حنة وينظر لها مبتسمًا، الأمر الذي لاحظته صديقتها عزة (ندى موسى) لتتشاجر مع شامل بسبب ورد.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق، ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.



محمد رمضان ودينا الشربيني



محمد رمضان ودينا الشربيني



محمد رمضان ودينا الشربيني



دينا الشربيني