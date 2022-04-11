شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مسلسل أحلام سعيدة الحلقة العاشرة.. غادة عادل سبب فقدان يسرا البصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل أحلام سعيدة، مفاجأة من العيال الثقيل، حيث كشفت الأحداث عن أن غادة عادل هي من تسببت في فقدان يسرا للبصر، بعدما صدمتها بسيارتها، مما تسبب في سقوط يسرا على رأسها فاقدة للبصر.

وفسرت تلك المفاجأة سبب محاولات غادة عادل الكثيرة لمساعدة يسرا والوقوف إلى جوارها وفسرت أيضا تصرفاتها بإصابتها بنوبات ذعر، بعدما علمت من الطبيب المعالج ليسرا بأنها لن تستعيد بصرها مرة أخرى، وأن الأمل ضعيف جدا في نجاح العملية التي ستجريها في عينيها لإعادة البصر.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض على قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب)، وهن ثلاثة سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.