شكرا لقرائتكم خبر عن الأوهام تطارد يسرا في مسلسل أحلام سعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الأوهام هي أكثر ما يطارد فريدة (يسرا) في مسلسل أحلام سعيدة، فبعد الحادث الذي تسبب في إصابتها بالعمى، أصبحت فريدة تشك في كل ما يحدث حولها بطريقة مريبة.

في البداية، سيطرت الأحلام أو ما تراه في المنام عليها، وفي كل ليلة تتهم أحدا بالتعمد بقتلها بناءً على ما تراه في المنام، ومؤخرا حين علقت ملابسها في مقبض الباب، ظنت أن أحدهم يشدها من الخلف، مما تسبب في وقوعها على الأرض وإصابتها بالإغماء، هذا كله أدى إلى أن فقدت الثقة في كل من حولها، حتى طردت صديقاتها والخادمة من المنزل.

مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة كل من: يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب)، وهن ثلاث سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.