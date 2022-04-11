شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 10.. الإفراج عن ريهام حجاج وكريم قاسم بكفالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 10 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، استدعاء النيابة شوقى "محمود حافظ" لسماع أقواله باعتباره شاهد عيان فى حادث دهس سيدة، ويعترف على ريهام حجاج وكريم قاسم بارتكابهما واقعة الدهس، وقال: أنا شفتها وهى بتدهس الست الغلبانة، ونزلت تتصور سيلفى مع الجثة، بعد ما كانت ماشية على سرعة 280.

ويعترف خالد "كريم قاسم" بأنه من كان يقود السيارة وصدم المجنى عليها، ولكن كذّبه شوقى وأصر على أن يارا هى من كانت تقود السيارة، وخالد يحاول الدفاع عنها، وأنه كان يتلقى التهديدات من قبل خالد ويارا.

وبعد انتهاء شوقى من أقواله، طلب محامى خالد ويارا الإفراج عنهما بكفالة لعدم التأكد بعد من موت المجنى عليها، مستندا إلى غياب جثة المجنى عليها، فلا قضية بغياب الجثة، ويطلب من النيابة تصريح دفن السيدة أو تقرير طبى بالحالة الصحية لها إن كانت على قيد الحياة، ويقرر وكيل النيابة الإفراج عنها بكفالة.

وخرج خالد "كريم قاسم" من الحبس وتحدث مع زوجته هدى "عبير صبرى" عما حدث ونصحته بضرورة التواصل مع شوقى؛ لأنه الوسيلة الوحيدة للوصول لأهل المجنى عليها، وأثناء حديثهما يتصل شوقى بخالد ويخبره أن يوسف "أيمن القيسونى" هو من دفع له ليكذب فى التحقيق، وطلب مقابلة خالد لإخباره تفاصيل الخطة.

ويكلف يوسف "أيمن القيسونى" شوقى بالوصول إلى أهل السيدة التى دهست، حتى لا يتنازلوا عن القضية.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة كل من: ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.