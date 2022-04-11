شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 10.. ريهام حجاج تقرر الطلاق من يوسف القيسونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 10 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، توصُّل أميرة "نانسى صلاح" إلى أن زوجها ياسر "محمود حجازى" هو من دبّر قضية السرقة إلى ابن خالته وليد "هشام عاشور" وتضغط عليه حتى ينفذ طلباتها وإلا ذهبت إلى الشرطة وإبلاغهم بالأمر.

تتذكر "يارا" ريهام حجاج خلال حجزها بقسم الشرطة التضحيات التى قدمتها لزوجها يوسف "أيمن القيسونى" منها رضاها بعدم الخلفة، بالإضافة إلى تنازلها عن "فيلا" كان قد كتبها باسمها.

وفى حوار بينها وبين أبيها، الدكتور حامد "توفيق عبد الحميد" خلال زيارته لها، تخبره بأنها قررت الطلاق والانفصال عن يوسف، بعد ما لاقته منه من إهانة وتضحيته بها وإبلاغه عنها.

ترسل أميرة "نانسى صلاح" ليوسف "أيمن القيسونى" مكالمة صوتية مسجلة، بينها وبين طبيب العذرية، تفيد بأن يارا "ريهام حجاج" كانت حامل من خالد "كريم قاسم"، ولم تكشف الأحداث حتى الآن إن كانت هذه المكالمة مفبركة أم حقيقية.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة كل من: ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.