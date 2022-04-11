شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 10.. الشرنوبى يعطى نيللى كريم دروسًا بفقه الدين فيما يخص المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، والمذاع على قناة Cbc، بمشهد فلاش باك، أثناء انتظار "فاتن " نيللى كريم لـ "سيف" شريف سلامة وقت الفجر وطلبت منه أن يطلقها وتحدثت بأنها أصبحت تعيسة ولم تستطع التحمل أكثر من ذلك، وأخبرته بأنه إن لم يطلقها ستقوم بخلعه، ولكنها تتفاجئ بأنه خلد للنوم ولم يسمع شيئا من حديثها عن خلعها له.

واستكملت أحداث الحلقة بطلب "الشيخ يحيى" محمد الشرنوبى، لمقابلة "فاتن" وبعدما قاباها تحدث معها بخصوص قضيتها التي قامت برفعها على قانون الأحوال الشخصية وأخبرها بأنه يريد أن يعطيها دروسا في فقه الدين والشرع فيما يخص المرأة حتى يكون لديها ثقافة دينية ترد بها في المحكمة وتناقشهم بها.

وقام "الشيخ يحيى" بتوصيل "فاتن" لمنزل "ميسون" ولم يوافق على الصعود معها، وتحدثت معه "ميسون" هالة صدقى، بأن يصعد للمنزل يأكل معهم ولكنه رفض بحجة انه يحب أكل والدته.

ونشبت مشادة بين "سيف" شريف سلامة مع إحدى العاملات في مصنع والدته، وأخبر والدته بانها تتبلى عليه بأنه تحرش بها وهو أمر غير صحيح، وفى اليوم التالى ذهبت "فاتن" للمحكمة الدستورية من أجل قضية قانون الأحوال الشخصية.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



شريف سلامة من مسلسل فاتن امل حربى



فادية عبد الغنى من مسلسل فاتن امل حربى



نيللى كريم من فاتن امل حربى