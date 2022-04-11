شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين يشيد بمسلسل "يوتيرن": من أقوى مسلسلات الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين بمسلسل "يوتيرن" الذى يعرض حاليًا ضمن سباق دراما رمضان، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً: "كفاية خوف من المجتمع يا جماعة مسلسل يوتيرن جامد بجد، ومن أقوى مسلسلات الموسم، والناس اللي بتتفرج على المسلسل ومابتقولش، وطلة توفيق عبد الحميد بالدنيا ممثل قدير ومحترم وكان واحشنا".



بوست الشاعر خالد تاج الدين



وشهدت الحلقة 9 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، ذهاب قوة من الشرطة، إلى منزل "يارا" ريهام حجاج، لديها أمر بالقبض عليها، وتكتشف "يارا" فى النهاية أن زوجها "يوسف" هو من قدم فيها البلاغ، وكشف كل تفاصيل الواقعة، رضوخًا لطلب "أميرة" نانسى صلاح.

وتحاول صفاء الطوخى الوصول لزوجها توفيق عبد الحميد لإبلاغه بأنه تم القبض على ابنته، لكنه لا يرد عليها إذ كان معه زوجته الثانية "نورهان"، لكن يتمكن ياسر "محمود حجازى" ابنه من الوصول إليه.

يعود "ياسر" محمود حجازى إلى بيته، فيجد زوجته "أميرة" نانسى صلاح تمسك حقيبة من النقود وتسأله عن مصدرها، وهى نقود خزينة المستشفى التى استولى عليها، كما تطلب منه الطلاق.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.