فى بيتنا روبوت 2 الحلقة 10.. الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيرة

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القاهرة - سامية سيد - تكشف الحلقة العاشرة من مسلسل في بيتنا روبوت 2 من بطولة هشام جمال وليلي أحمد زاهر، والتي تعرض يوميًا علي قناة الحياة في الساعة السادسة والنصف، العديد من الأحداث، حيث ذهب سامح المنافس في صناعة الروبوت لشركة يوسف "هشام جمال" وأعتذر له وأهداه الورد، وبسبب الحالة التي أصيب بها يوسف بعدما أخذ علاج سارة وهي حالة من العاطفة الشديدة والحساسية، وافق علي مصالحة منافسه وطلب سامح أن يتلقط معه صورة سيلفي ومع لذيذ "عمرو وهبة" قام سامح بكسر سوكت الشحن للذيذ حتي لا يستطيع أن يقوم يوسف بشحنه.





الحلقة الـ 10 مسلسل فى بيتنا روبوت

بعدما أفاق يوسف من أثر الحبوب بدأ يستغرب من كل القرارات التي أخذها، واكتشف أن سامح المنافس له قد كسر مكان الشحن فذهب علي البيت فورا يبحث عن النسخة الاحتياطية ولكنه يكتشف أن المنزل غير مرتب بسبب زومبا التي كانت تحاول قتل صرصار يطير، ولم يجد السوكت فأتصل بصديقه علاء الذي دله علي الحي الصيني.

ذهب يوسف بصحبة ليلي ولذيذ الحي الصيني وقابل شخص صيني طلب منه السوكت الذي يبحث عنه ولكنه تأخر فبدأوا يبحثوا عنه وأكتشفنا أنهم جميعا شبه بعض وفي النهاية يأتي الرجل الصيني وقد أحضر سوكيت الشحن، وفي اليوم التالي نزل يوسف مع لذيذ وأنتظروا زومبا التي كانت بصحبة سارة في السيارة ، وطلب من لذيذ أن يستعد للمسابقة وإذا فاز سيجعله يري يوسف الشريف في ذلك الوقت صدمت سارة يوسف بالسيارة صدمة قوية .





مسلسل في بيتنا روبوت

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

قصة الجزء الثاني من مسلسل فى بيتنا روبوت

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل.



في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيره في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيره



في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيره في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيره



في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيره في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيره



في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيره في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيره

في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيره في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيره

في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيره في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيره

في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيره في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيره



في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيره في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10 الروبوت لذيذ يتقدم لخطبة هدير السكرتيره

مسلسل في بيتنا روبوت