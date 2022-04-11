شكرا لقرائتكم خبر عن دايما عامر حلقة 10..صلاح عبد الله يحرض مدرسي المستوى العربى للمطالبة بحقوقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل (دايما عامر) باستعدادات مدرسة رؤية لرحلة بها مسابقة ولكن الجميع ينتظر الدكتور عامر (مصطفى شعبان) الذي تأخر كثيرًا، وعندما تقرر مس زهرة (لبلبة) أن يتحركوا تاركين مصطفي شعبان، يظهر الأخير ومعه الطفل مهند، وتقف مس زهرة وتعاتب عامر علي التأخير وعلي اصطحابه لمهند لأنه ليس له دور في المسابقة، لكنه يؤكد لها أنه سيكون مفيدًا جدًا.

خلال سفر بعض الطلبة والمدرسين نري وكيل المدرسة (صلاح عبد الله) يجلس إمام مكتب مديرة المدرسة ويحلم بهذا المنصب، كما نرى محمد محمود مدرس اللغة العربية مع محمد ثروت مدرس الرياضيات يتناقشان حول موضوع الدروس الخصوصية في السناتر، كما يجتمع صلاح عبد الله (مستر لطفي) وكيل المدرسة بمدرسين المستوي الخاص نضال الشافعي ومحمد ثروت ومحمد محمود ويحرضهم علي المطالبة بحقوقهم مثل مدرسي المستوي الدولي.

الطالب المشاغب طارق الذي يجسد شخصيته الفنان الصاعد عمر شريف يجتمع بطالب زميل له ويؤكد له أنه سيقوم بمقلب كبير ليعكر علي المدرسة صفو الاسمتاع بالرحلة والمسابقة ويخطط لذلك ، كما يشعل سيجارة حشيش ويدخنها مع زميله.

مسلسل " دايما عامر " بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.