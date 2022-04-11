شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوب عليا الحلقة 10.. أكرم حسنى يتزوج فيدرا ويتورط فى قضية قتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل "مكتوب عليا" بصدمة جماعية، عندما أعلن "جلجل" أكرم حسني، أن "سلمى" هنادي مهنا خطيبته، في ظل مفاجأة لها ولبدوي "عمرو عبد الجليل"، وروقه "أيتن عامر" التي تصاب بصدمة كبيرة، ثم يقوم جلجل برفض شغل سلمى وروقه مع بدوي، وعندما يخرجوا من مكتب بدوي تبكي روقه، ثم تتركه جلجل وسلمي وترحل.

ثم يقوم جلجل بعزومة سلمي على الغداء في مكان شيك، وتسأله عن سبب إبلاغ بدوي بأنها خطيبته، فيقول لنا أنه أراد حمايتها من بدوي لأنه شخص وضيع، وتتسائل سلمى عن أسباب جدعنة جلجل معها، ويحاول جلجل أن يعرف سبب عدم ارتباطها حتى الآن، ثم يفاجئها ويقول لها أنه يحبها، فتتركه وترحل في ارتباك شديد.

تذهب روقة إلى منزل العائلة وتنفعل وتبكي بشدة بعد خبر خطوبة جلجل وسلمي، وعندما يعود جلجل إلى المنزل تغير من طريقتها وتحاول أن تسأله عن حقيقة الخطوبة، فيبلغها أنه اختلف مع سلمى ولن يتحدثوا مره أخرى، فتفرح وتبلغه أنها تحبه بشكل صريح، فيقول لها إنه يحبها، في نفس التوقيت ترسل له سلمى رسالة تبلغه أنها تحبه ولكن يفصل هاتفها المحمول قبل أن يرد عليها، في حين تحتفل عائلة جلجل وأصدقائه وجيرانه بخبر إبلاغه لروقه بأنه يحبها، ثم يتم تدبيسه في فرح وخطوبة مفاجئة.

يظهر بدوي برفقة زوج شقيقته، والذي يشتكي له من أسلوبها السيئ، ثم يقوم بدوي بإستدعاء جلجل لمنزله من أجل شغل جديد، فيطلب منه أن يتزوج شقيقته كمحلل بعد أن طلقت من جوزها ثلاث مرات، فيوافق جلجل، مطالبا بالحصول على شاحن لإعادة شحن هاتفه الذي فصل.

يجلب جلجل مأذون لكتبة الكتاب، فتظهر الفنانة فيدرا فجأة كضيفة شرف في دور شقيقة بدوي التي يتزوجها جلجل كمحلل، وتعلن أنها يجب أن تتزوج جلجل بشكل شرعي حتى تعود لزوجها بزواج شرعي صحيح، فينفعل زوجها السابق ويهدد جلجل بالقتل في حين تهدده فيدرا أيضا، ثم ينضم لهم بدوي في تهديده، وفي النهاية يوافق زوجها السابق على قرارها، فتصطحب جلجل معها إلى غرفة النوم.

وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدي ساخر، في ظل محاولات جلجل البحث عن شاحن للهاتف، وتحاول سلمى الوصول إليه فلم تتمكن، وفجأة تسقط شيرين "فيدرا" مغشيا عليها، ويحاول جلجل البحث عن حل، فيصرخ بشدة ويسمعه زوجها السابق وشقيقها فيدخلوا عليهم الغرفة ويظن أنهم أقاموا علاقة عاطفية فينفعل ويهدده بالقتل مره أخرى.

تحاول روقه فهم أسباب ترك جلجل للخطوبة فجأة، ويحاول والده أن يورطه معها ويبلغها أن جلجل ذهب إلى سلمى، في نفس التوقيت يقوم بدوي وزوج فيدرا السابق في توريط جلجل بجريمة قتلها، ويبدأ بدوي في الشك بجلجل من جديد، ويقوموا بتسليمه للشرطة بتهمة قتل فيدرا، ويذهب جلجل إلى السجن ليجد مجموعة من البلطجية والمسجلين ويحاول أن ينام وسط زحام شديد في الزنزانة، في حين تبحث أسرته عنه ويحاولون الوصول له بعد تركه للخطوبة، في حين تكشف الشرطة إن وفاة فيدرا سببه ليس جريمة قتل ولكن تناول مخدر.

جدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.