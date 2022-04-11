شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 الحلقة 10.. الكبيرة وجونى مسئولان عن لعبة السبيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوى 6، بفوز الكبير "أحمد مكى" و نجليه "العترة وجونى" ودكتور ربيع "بيومى فؤاد" فى المرحلة الخامسة من لعبة "فرد ولا جوز" فى لعبة السبيط، وخسارة من مربوحة "رحمة أحمد" وفزاع وهدرس وأشرف.

وتحدث الكبير مع نجليه، فى حزن بسبب تضحية مربوحة بنفسها من أجل أن يعيش العترة قائلاً: "اللى عملته معاك خليتها كبيرة فى نظرى وأصيلة ومعدنها أصيل وكانت بقيت تتسرب جوه قلبى"، وحاول الكبير الهروب من اللعبة ولكن يتفاجأ أنه ما زال فى نفس الغرفة ويأتى صاحب اللعبة المقنع ويقول إن جريمة الهروب القتل ثم يمسك الكبير أحد الحراس ويوجه المسدس نحوه ليكتشف الكبير أن شقيقة جونى وأن الكبيرة "سماء إبراهيم" صاحبة القناع وتقول له: "اتفقت مع جونى على اللعبة لتقريب مربوحة والأولاد من الكبير، وأن محدش مات فى اللعبة وكله عايش، ثم تأتى مربوحة فى سعادة و يحضنها أولاد الكبير.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.