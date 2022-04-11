شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسني عن مسلسل "مكتوب عليا": يناقش الطموحات غير المشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الإثنين، أولى حلقات برنامج "دراما مصر" الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر قناة "إكسترا نيوز".

واستعرضت الإعلامية لما جبريل موجزًا حلقات مسلسل الاختيار3 الذي يوثق لحظات حاسمة في تاريخ مصر، بالإضافة لتألق الفنانة رحمة أحمد "مربوحة" في مسلسل "الكبير أوي"، والنجاح المبهر لمسلسل "العائدون" من بطولة أمير كرارة.

وأذاع البرنامج حوارًا أجرته الإعلامية دانا مدحت، من داخل كواليس مسلسل "مكتوب عليا" مع الفنان أكرم حسني.

وقال أكرم حسني إن دوره "جلجل" هو مدرس موسيقى، طوال الوقت لديه طموحات مشروعة، كما يناقش المسلسل الطموحات غير المشروعة والتي وصفها بـ"عدم الرضا".

وعن التوافق بينه وبين هنادي مهنا، قال إنه بدأ يحصل في التصوير والفيديوهات المُذاعة على تيك توك.