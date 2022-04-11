شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى يعلن عن موعد دورته الـ44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعلن إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، عن موعد دورته الـ44، التى ستقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2022، بدار الأوبرا المصرية فيما سيخصص اليوم التالي لحفل الختام لعرض الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات الرسمية.

كما سيتم فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة فى المشاركة يوم 15 مايو القادم على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه 15 أغسطس، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجانwww.ciff.org.eg

وصرح الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان بأن العمل قد بدأ على قدم وساق لإعداد دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان.

كما صرح المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان بأن العمل على متابعة ودعوة الأفلام المهمة التى نالت تقديرًا دوليًا قد بدأ بالفعل مع فريق المبرمجين"

وكانت الدورة 43، قد شهدت مشاركة 98 فيلما، ممثله 63 دولة حول العالم منها 27 عرض عالمي أول،و7 أفلام عرض دولى أول، و44 فيلما عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، و15 فيلما عرض أول فى الدول العربية وشمال أفريقيا.

وقد شهدت الدورة الماضية إقبالا جماهيريا كبيرا ، حيث تجاوزت عدد التذاكر 40 ألف تذكرة ، كما وصل عدد الضيوف الأجانب المشاركين فى المهرجان إلى 337 ضيف.

وكان قد منح المهرجان فى دورته الثالثة والأربعين الفنانة القديرة نيللى جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية التى بدأت فى مرحلة مبكرة من طفولتها .

كما مُنح الفنان كريم عبد العزيز جائزة" فاتن حمامة " للتميز وذلك لمسيرته الفنيه الحافلة بأعمال سينمائية بارزة ، كما كان هناك تكريم خاص لكل من المؤلف الموسيقى الهندى أ.ر. رحمن ، ومدير مهرجان كان تيرى فريمو ، و المنتج الامريكى لورانس بيندر ، و المنتج والموزع الفرنسى إريك لاجيس.

وقد ترأس المخرج الصربى إمير كوستوريتسا ، والذى يعد أحد أبرز المخرجين العالميين، لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43 ، كما ضمت لجان تحكيم المسابقات المختلفة للمهرجان نخبة من السينمائيين والفنانين المتميزين.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).