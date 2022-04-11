بطل “la casa de papel” ينجو من حريق دمّر منزله بالكامل (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 8:03 مساءً

كشف الممثل الاسباني “ميغال هيرّان” أنّ حريقا مروّعا حاصره في منزله، ودمّر شقّته مما أجبره على القفز من نافذة غرفته للهرب من الحريق.

الممثل الاسباني المعروف بشخصية “ريو” في مسلسل نتفليكس الشهير “la casa de papel”، سُمع وهو يبكي ويقول: ” لا يمكن ان اصدق”، بينما كان يصوّر الحادثة في مقطع فيديو نشره على انستغرام الجمعة.

ميغيل البالغ من العمر ٢٥ سنة، اشار الى انّ النيران اشتعلت في منزله في أفيلا في اسبانيا خلال الليل، واستيقظ على اصوات الحريق في المنزل.

وفيما حضرت فرق الاطفاء بسرعة لإخماد الحريق، لفت ميغيل الى أنّ معظم بيته تدمّر بسبب الحريق، حيث أن سقفَي المطبخ وغرفة الجلوس قد سقطا،ومعظم ممتلكاته تفحّمت.

وقال: “شكرا للجميع، وخصوصا لفرق الإطفاء في أفيلا، الخسائر كانت مادية”.

واشار في حديث لوسائل اعلام محلية الى انه حوصر بالنيران بينما كان نائما واستيقظ على أصوات الحريق، وخرج من غرفته بعدما قفز من النافذة.