اليكم موعد نهائي كأس لبنان بين الأنصار والنجمة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، تحديد موعد المباراة النهائية لبطولة كأس لبنان، والتي تجمع الغريمين الأنصار والنجمة.

وكان النجمة قد تأهل بفوزه على حساب الحكمة بنتيجة 1-0، في حين تأهل الأنصار بركلات الترجيح بعد تعادله السلبي مع البرج.

وستقام المباراة النهائية بين الفريقين في 11 آيار، على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية، في الرابعة عصرًا بتوقيت بيروت.

ويتسلح الأنصار بقيادة مدربه عبد الله أبو زمع، الذي يقدم مستويات طيبة حتى الآن.

في حين يمر النجمة بظروف صعبة، وذلك في ظل عقوبات اتحاد الكرة، خاصة على مدربه موسى حجيج الذي تعرض لمضاعفة عقوبته بالإيقاف عامين.

ويعتبر الأنصار أكثر ناد حصدًا لكأس لبنان بواقع 15 مرة، مقابل 6 ألقاب في جعبة النجمة.