برشلونة يفضّل هذا النجم على هالاند وليفاندوفسكي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن الصفقة التي تأتي في مقدمة أحلام برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتعمل إدارة برشلونة على ضم مهاجم مميز للفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وحسب صحيفة “سبورت”، فإن كل أسبوع يظهر اسم جديد في قائمة اهتمامات برشلونة لدعم الهجوم، مثل داروين نونيز (بنفيكا) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) وإيرلينج هالاند (بوروسيا دروتموند).

وأشارت الصحيفة إلى أن جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد لا يزال هدف برشلونة الأول في خط الهجوم، وهذا الأمر ليس سرًا في المكاتب الكتالونية.

وأوضحت أن أتلتيكو لا يريد بيع نجمه البرتغالي، لكن خورخي مينديز وكيل فيليكس، سيضغط بقوة على الروخي بلانكوس لحسم الصفقة، إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

يذكر أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، سبق أن تغزل في قدرات فيليكس في مقابلة صحفية، وكشف عن محاولة البارسا ضم اللاعب في الصيف الماضي.