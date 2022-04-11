تعرف على ضيف برنامج ” رامز موفي ستار ” بحلقة اليوم

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 06:57 مساءً - كشفت إدارة قناة MBC مصر عن إسم ضيف حلقة اليوم الإثنين ببرنامج المقالب ” رامز موفي ستار ” .

حيث يستضيف نجم البرنامج الفنان ” رامز جلال ” مواطنه الفنان المصري ” أحمد فتحي ” ليتعرض للمقلب الذي تدور عليه فكرة البرنامج .

وتدور فكرة مقلب برنامج رامز موفي ستار حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن إلى جانب النجم العالمي ” فان دام ” الذي يشارك في بطولته .

ويقع في فخ رامز جلال هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم : عمرو يوسف، درة، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، عمرو السولية، سليمان عيد، حنان مطاوع وغيرهم .

وشهدت الحلقات الماضية وجود كلا من : صابرين وياسمين صبري وحمو بيكا وهنا الزاهد وغادة عادل ومحمد أنور ورانيا يوسف وعبد الله السدحان وهدى المفتي .