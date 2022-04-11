جيمس بوند يعود إلى الصالات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفالاً بالذكرى السنوية الستين لعرض أول فيلم لشخصية جيمس بوند، تعود أفلام جيمس بوند الـ26 إلى الشاشة الكبيرة، مرة أخرى.

وعليه ستعرض السينمات البريطانية والأيرلندية جميع أفلام جيمس بوند، بداية من منتصف شهر إبريل/ نيسان الجاري، حتى الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وستعرض الأفلام بأجزائها الـ 26 تباعاً، وبجودة 4K، حيث ستبدأ مع عرض فيلم “دكتور نو”، وتنتهي بعرض فيلم “لا وقت للموت”.

ولن يقتصر الاحتفال بالذكر ى الـ 60 على الأفلام، بل سيكون هناك أيضاً مجموعة برامج احتفالية أخرى في سينمات محددة.

وكان حفل الأوسكار هذا العام قد تضمن تكريماً خاصاً لسلسلة أفلام جيمس بوند احتفالاً بالذكر الـ 60 أيضاً.

يشار إلى أن جيمس بوند هو شخصية خيالية ابتكرها الروائي إيان فليمنج في عام 1953.

وتمثل شخصية جيمس بوند عميل بريطاني سري يعمل لدى المخابرات، ولقبه الرمزي 007.

وقد تم تمثيل شخصيته من قبل عدة ممثلين وهم: شون كونري، جورج لازينبي، روجر مور، تيموثي دالتون، بيرس بروسنان ودانيال كريغ، في سلسلة أفلام سينمائية مكونة من 26 فيلماً.

وكان أولها عام 1962، عندما قدم شون كونري أول فيلم من سلسلة جيمس بوند، في واحدة من أكثر اللحظات شهرة في تاريخ السينما.

يذكر أنه بعد اعتذار الممثل البريطاني دانيال كريغ عن عدم تأدية دور جيمس بوند في الأجزاء الجديدة، تردد أن الممثل البريطاني إدريس إلبا هو المرشح الأول لهذا الدور، ويتنافس معه الممثلون توم هاردي، ريتشارد مادين وهنري كافيل.

وفي هذا السياق، ورد في وكالة الأنباء البريطانية، نقلاً عن أحد منتجي الفيلم أن إدريس إلبا ممثل رائع وهو مرشح جدي للقيام بدور العميل 007.

يشار إلى أن الممثل دانيال كريغ، وبعد أن قام بدور جيمس بوند في الجزء الأخير الذي حمل اسم No time to die أعلن عن رغبته في التوقف عن لعب هذه الشخصية التي قام بأدائها في عدة أجزاء منها Skyfall و Casino Royale، وحققت السلسلة التي قام ببطولتها أعلى الإيرادات في تاريخ السلسلة الشهيرة.