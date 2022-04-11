شكرا لقرائتكم خبر عن كاريوكا دخنت هربًا من الرطوبة وأصيبت بإغماءات يومية فى رمضان بسبب السجائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر المدخنون بمعاناة شديدة أثناء الصيام بسبب حرمانهم من التدخين أكثر من الحرمان من الطعام والشراب، وكان عدد من نجوم الزمن الجميل المدخنين يعانون من تأثير التدخين خلال الصيام وكان لكل منهم حكاية وموقف مع التدخين، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا التى كانت فى شبابها تدخن بشراهة ولها مع التدخين قصة تحمل الكثير من المعاناة.

وكانت الفنانة الكبيرة حريصة على صيام رمضان منذ طفولتها ولكنها عندما كبرت وأصبحت مدخنة كانت تصاب بحالة من الإغماء بعد تدخين أول سيجارة بعد الإفطار وبعد صيام أكثر من 15 ساعة، ثم تتوالى السجائر واحدة تلو الأخرى حتى تصل إلى ما قرب من 50 سيجارة طوال الليل.

وبدأت حكاية كاريوكا مع التدخين فى ظروف غريبة ومأساوية، حيث كانت أول سيجارة فى حياتها محاولة للتخلص من أثار الرطوبة التى تنبعث من حجرتها الضيقة فى الطابق الأرضى من صالة بديعة مصابنى فى بداية حياتها عندما كانت كاريوكا راقصة ناشئة فى صالة بديعة.

فبالرغم من أن صالة بديعة كانت تقع فى مكان مميز بشارع عماد الدين، إلا أن حجرة كاريوكا فيها كانت سيئة التهوية تنبعث منها رائحة كريهة لأنها بدون نوافذ وتغوص فى الأرض وتنشع فيها الجدران وتعانى من الرطوبة، ولم يكن لكاريوكا بديلاً غير هذه الغرفة و حاولت كثيرًا أن تبحث عن أى وسيلة تخلصها من الرطوبة والروائح الكريهة التى تملأ هذه الغرفة، حتى زارتها صديقة مدخنة، وعندما دخلت الغرفة الضيقة شعرت بمعاناة كاريوكا وبشدة هذه الروائح والجو الخانق الذى تعيش فيه صديقتها، وكأنها تعيش داخل صندوق صغير.

ولم تتمالك صديقة كاريوكا نفسها فأسرعت لتخرج سيجارة وتدخنها، ومنحت صديقتها سيجارة أخرى لتكون أول سيجارة فى حياة كاريوكا، مؤكدة أنها ستخفف عنها جو هذه الغرفة الكريه وستغطى رائحة الدخان على رائحة الرطوبة وعفونة الجدران، ومن يومها أصبحت كاريوكا مدخنة شرهة وكانت من أكثر الفنانين الذين يعانون مع الصيام، وتنتظر انطلاق مدفع الإفطار حتى تهرول إلى علبة السجائر وتدخن منها سيجارة تلو الأخرى حتى ينطلق مدفع الإمساك.