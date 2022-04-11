بالحجاب والعباءة البيضاء .. درة تؤدي مناسك العمرة

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 05:54 مساءً - نشرت الفنانة التونسية ” درة ” صورا عبر حسابها على تطبيق إنستجرام وثقت من خلالها تواجدها بالمملكة العرية السعودية من أجل أداء مناسك العمرة .

وظهرت درة في إحدى الصور وهي ترتدي ملابس الإحرام البيضاء وتقف أمام الكعبة المشرفة .. وفي صورة أخرى برفقة أصدقائها .

يذكر أن درة تغيب عن دراما رمضان 2022 واقتصر ظهورها على مشاركتها في إعلان ترويجي لإحدى شركات المحمول تم عرضه منذ أيام .

وكانت الفنانة التونسية درة قد شاركت في موسم رمضان 2021 بمسلسل “بين السما والأرض” مع الفنانين هاني سلامة، ندى موسى، محمد ثروت، أحمد بدير، ونجلاء بدر وغيرهم .