كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 05:54 مساءً - نشرت الفنانة التونسية ” درة ” صورا عبر حسابها على تطبيق إنستجرام وثقت من خلالها تواجدها بالمملكة العرية السعودية من أجل أداء مناسك العمرة .
وظهرت درة في إحدى الصور وهي ترتدي ملابس الإحرام البيضاء وتقف أمام الكعبة المشرفة .. وفي صورة أخرى برفقة أصدقائها .
يذكر أن درة تغيب عن دراما رمضان 2022 واقتصر ظهورها على مشاركتها في إعلان ترويجي لإحدى شركات المحمول تم عرضه منذ أيام .
وكانت الفنانة التونسية درة قد شاركت في موسم رمضان 2021 بمسلسل “بين السما والأرض” مع الفنانين هاني سلامة، ندى موسى، محمد ثروت، أحمد بدير، ونجلاء بدر وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر بالحجاب والعباءة البيضاء .. درة تؤدي مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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