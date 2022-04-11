كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 05:54 مساءً - أعرب الفنان ” أكرم حسني ” عن سعادته بمتابعة نجم منتخب مصر لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” لمسلسله الجديد ” مكتوب عليا ” والذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الجاري .
حيث نشر محمد صلاح صورة لمقطع فيديو من المسلسل أثناء متابعته له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام وأرفقه برسالة إلى أكرم حسني .
فكتب محمد صلاح في تعليقه مشيدا بأكرم حسني وادائه بالمسلسل : ” انت جامد أوي أقسم بالله ” .
وأعاد أكرم حسني نشر رسالة محمد صلاح عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها قائلا : ” أنا جامد .. أومال إنت تبقى إيه؟!! ” .
كما وجه الفنان أكرم حسني سؤالا إلى جمهوره جاء فيه : ” لما اصحى ألاقي فخر العرب بيتفرج عليا .. المفروض أعمل إيه ؟ ” .
يذكر أن مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان وعدد من ضيوف الشرف .. ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي .
كانت هذه تفاصيل خبر أكرم حسني يكشف عن تعليق محمد صلاح على مسلسله الجديد .. ويرد : ” أومال إنت تبقى إيه؟!! “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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