أكرم حسني يكشف عن تعليق محمد صلاح على مسلسله الجديد .. ويرد : ” أومال إنت تبقى إيه؟!! “

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 05:54 مساءً - أعرب الفنان ” أكرم حسني ” عن سعادته بمتابعة نجم منتخب مصر لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” لمسلسله الجديد ” مكتوب عليا ” والذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الجاري .

حيث نشر محمد صلاح صورة لمقطع فيديو من المسلسل أثناء متابعته له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام وأرفقه برسالة إلى أكرم حسني .

فكتب محمد صلاح في تعليقه مشيدا بأكرم حسني وادائه بالمسلسل : ” انت جامد أوي أقسم بالله ” .

وأعاد أكرم حسني نشر رسالة محمد صلاح عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها قائلا : ” أنا جامد .. أومال إنت تبقى إيه؟!! ” .

كما وجه الفنان أكرم حسني سؤالا إلى جمهوره جاء فيه : ” لما اصحى ألاقي فخر العرب بيتفرج عليا .. المفروض أعمل إيه ؟ ” .

يذكر أن مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان وعدد من ضيوف الشرف .. ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي .