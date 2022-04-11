أيمن بهجت قمر يشن هجوما قاسيا على هذا الفنان : ” أحقر تصريح سمعته في حياتي من واحد حاول يبقى ممثل “

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 05:54 مساءً - شن السيناريست ” أيمن بهجت قمر ” هجوما على الفنان ” محمد نجاتي ” على خلفية تصريحات الأخير ببرنامج كلام الناس حول طريقة تعامله مع السيناريوهات السيئة التي تعرض عليه .

حيث أشار محمد نجاتي في تصريحاته إلى أنه عندما يعرض عليه سيناريو غير جيد أو دون المستوى يقوم باعطائه لوالدته لكي تستخدمه في تصفية (البطاطس المحمرة) عليه على حد قوله .

فقال : ” لما كان يتعرض عليا سيناريو وحش كنت بخلي ماما تنشف البطاطس على السيناريو علشان خاطر السيناريو يشرب الزيت فأهين السيناريو الوحش ده ” .

واعتبر أيمن بهجت قمر تصرف محمد نجاتي إهانة للسيناريو واصفا تصريحاته ب (الحقيرة) وعلق على ذلك في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

فكتب السيناريست والشاعر الغنائي المصري قائلا : ” بيحط البطاطس في السيناريو اللي مبعوت له لو مش عاجبه عشان ماما تنشف الزيت بيه .. بيهين السيناريو ” .

وتابع منشوره : ” برغم إني أكيد عمري ما بعت لـ ده سيناريو بس بصراحة أحقر تصريح سمعته في حياتي من واحد حاول يبقى ممثل ” .

وأضاف أيمن بهجت قمر : ” واللي يبعت له سيناريو تاني يستاهل ماما تاخده وتمسح له بيه ازاز أوضته .. حقيقي يا ابني إنت تستاهل المكانة اللي أنت فيها ” .