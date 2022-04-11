كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 05:54 مساءً - شن السيناريست ” أيمن بهجت قمر ” هجوما على الفنان ” محمد نجاتي ” على خلفية تصريحات الأخير ببرنامج كلام الناس حول طريقة تعامله مع السيناريوهات السيئة التي تعرض عليه .
حيث أشار محمد نجاتي في تصريحاته إلى أنه عندما يعرض عليه سيناريو غير جيد أو دون المستوى يقوم باعطائه لوالدته لكي تستخدمه في تصفية (البطاطس المحمرة) عليه على حد قوله .
فقال : ” لما كان يتعرض عليا سيناريو وحش كنت بخلي ماما تنشف البطاطس على السيناريو علشان خاطر السيناريو يشرب الزيت فأهين السيناريو الوحش ده ” .
واعتبر أيمن بهجت قمر تصرف محمد نجاتي إهانة للسيناريو واصفا تصريحاته ب (الحقيرة) وعلق على ذلك في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
فكتب السيناريست والشاعر الغنائي المصري قائلا : ” بيحط البطاطس في السيناريو اللي مبعوت له لو مش عاجبه عشان ماما تنشف الزيت بيه .. بيهين السيناريو ” .
وتابع منشوره : ” برغم إني أكيد عمري ما بعت لـ ده سيناريو بس بصراحة أحقر تصريح سمعته في حياتي من واحد حاول يبقى ممثل ” .
وأضاف أيمن بهجت قمر : ” واللي يبعت له سيناريو تاني يستاهل ماما تاخده وتمسح له بيه ازاز أوضته .. حقيقي يا ابني إنت تستاهل المكانة اللي أنت فيها ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر يشن هجوما قاسيا على هذا الفنان : ” أحقر تصريح سمعته في حياتي من واحد حاول يبقى ممثل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.